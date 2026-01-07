Ligue 3 - L'heure de la reprise pour le Sporting Club de Bastia

(Photos Gérard Baldocchi)

Une reprise sous la chaleur matinale de ce lundi 29 juin pour les joueurs du Sporting Club de Bastia. « On est en Corse, on ne va pas commencer à dire qu'il fait trop chaud pour s'entraîner », a lancé Laurent Peyrelade, le coach bastiais. Après cette séquence météo, c'était l'occasion pour celui qui officiera sur le banc pour cette saison de Ligue 3 de prendre contact avec le groupe actuel.Sur la pelouse, Anthony Roncaglia, Félix Tomi, Joachim Eickmayer, Tom Ducrocq, Gustave Akueson, mais aussi Alexandre Zaouai et Jocelyn Janneh. Également présent, l'attaquant Clément Rodrigues, de retour de prêt et auteur de huit buts avec Le Puy Foot la saison passée en National (Ligue 3).Matteo Petrignani ou encore Ruben Beliandjou, que l'on a vus dans l'équipe première la saison passée et qui viennent de signer leur premier contrat professionnel, étaient également sur le terrain, tout comme les attaquants et milieux Dramane Diana et Daouda Tamba.Du côté des gardiens, Luca Pausé, 20 ans, arrivé de Metz et engagé avec le Sporting pour une saison, ainsi que Sacha Contena, s'entraînaient ce matin.Les présents, mais aussi les absents. Juan Guevara n'était pas sur le terrain de l'IGESA ce matin. Son transfert serait en cours de finalisation.Absents également pour cette reprise : Nicola Paravicini, Issiaka Karamoko, Ayman Aiki, pour lesquels le club cherche des portes de sortie.Sur l'effectif, le coach bastiais est catégorique : « Des joueurs vont arriver, d'autres vont partir. Le groupe d'aujourd'hui ne ressemblera pas à celui de début août. » Le mercato se termine le 30 août. Dirigeants et entraîneurs ont encore plusieurs semaines pour faire leur marché : « Prendre les bons joueurs. Prendre pour prendre, cela ne sert à rien. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un grand groupe. Il faut trouver les bons profils, selon nos capacités financières, et qu'ils correspondent à notre mentalité et à notre groupe », a posé comme base de travail Laurent Peyrelade.Sur sa liste : un gardien, un piston gauche, un piston droit et un axial gauche. Rappelant que : « Chacun fait avec son budget, avec son projet, et on sera intelligents dans notre façon de prendre des joueurs. »Le club disposera, pour sa saison 2026-2027 en Ligue 3, d'un budget de 9 millions d'euros. Le passage devant la DNCG, le gendarme financier du football français, est prévu pour ce mardi 30 juin.La saison de Ligue 3 2026-2027 débutera le 8 aout, d'ici là, le Sporting Club de Bastia préparera le championnat avec une série de matchs amicaux.