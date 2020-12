Les annonces judiciaires et légales de CNI : avis de constitution

Avis de constitution

Par acte SSP du 30/11/2020, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :



Dénomination : SCI U BASTIO



Objet social : L'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers la vente de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d'un immeuble sis immeuble le Bastio II 20600 Furiani.



Siège social : Immeuble le Bastio II, 20600 Furiani



Capital : 1000 €



Durée : 99 ans



Gérance : M. PENNANGUER Yann, demeurant lieu dit Pentone, 20221 Cervione, M. ALBERTINI Pascal, demeurant route impériale lieu dit San lorenzo, 20620 Biguglia



Clause d'agrément : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Cession soumise a agrément dans les autres cas



Immatriculation au RCS de Bastia



648339