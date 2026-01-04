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Le dessin de Battì : La bande des six nez à… Bastia


le Vendredi 27 Mars 2026 à 07:51

"Basta cu a pulitica !
Dessin à l'humour consternant pour parler du festival de la Bd !" nous écrit Battì. Avec cette La bandes six nez à… Bastia, il met dans le mille, non ?







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