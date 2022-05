L’ACA bat Toulouse (1-0) et s’offre un billet pour la Ligue 1 !

De mémoire de supporter « biancu è rossu », on n’avait plus connu une telle ambiance depuis des lustres. Une ville parée en « rouge et blanc », un stade archi-comble, des milliers de drapeaux, ballons, maillots, Timizolu s’était mis en habit de gala pour conduire son équipe vers la Ligue 1. Un véritable douzième homme qui a poussé les joueurs durant quatre-vingt dix minutes. Et que dire de la fin du match. Des larmes de joie, des pleurs, des visages radieux, une osmose parfaite avec les joueurs…L’équation est simple pour l’ACA : une victoire et c’est la Ligue 1 assurée. Tout autre résultat dépend de l’issue d’Auxerre-Amiens qui se dispute dans le même temps, à l’Abbé Deschamps.Olivier Pantaloni a reconduit le groupe de la semaine dernière à Grenoble. Sorti sur blessure, Oumar Gonzalez récupère son poste. Après un dernier essai jeudi, Cyril Bayala a été jugé encore trop juste pour cette rencontre. Côté Téfécé, c’est l’hécatombe : le meilleur buteur de Ligue 2 Heiley (20 buts) est toujours blessé, Rouault, Sylla, Gennereau, Ratao, Keben, Mvoué et Serber sont malades. De même que le coach Philippe Montanier remplacé par son adjoint Mickaël Debève.Les Ajacciens débutent avec application mais aussi une légère crispation. Le Téfécé tente de prendre le jeu à son compte grâce à une grande fluidité. Puis, l’ACA se met au diapason. Une première frappe non cadrée de Nouri donne le ton (5e). Les Ajacciens rentrent dans leur « finale ». Omniprésent en attaque, Courtet est un véritable poison pour l’arrière-garde toulousaine. L’envie est palpable et la détermination aussi. De la tête, Vidal cadre mais Dupé s’interrpose (17e). Mais les « bianchi è rossi » insistent. Un mouvement collectif amorcé par Laçi et relayé par Krasso permet à Nouri de frapper mais son tir manque de puissance (24e). À force de pousser, l’ACA va réussir à trouver la faille. Courtet prend le dessus sur Costa, lu chipe le ballon et le défenseur toulousain n’a d’autre ressource que de le bousculer. M. Dechepy désigne le point de pénalty. Nouri ne laisse pas passer l’aubaine et libère Timizolu (27e). Les Ajacciens ont fait le plus dur et malgré quelques timides tentatives toulousaines, ils virent logiquement en tête à la pause.L’ACA entame parfaitement le second acte. Suite à un superbe mouvement collectif, Laçi décale Marchetti qui frappe du gauche, Dupé sort le cuir du pied (49e). Les Ajacciens vont peu à peu reculer et le Téfécé en profite pour se créer une superbe occasion. Coup franc de Van Den Boomen repris de la tête par Skytta mais le ballon flirte avec le poteau droit de Sollacaro (51e). Les visiteurs s’enhardissent et prennent le contrôle des opérations. À mesure que les minutes défilent, les Ajacciens, plus crispés, s’évertuent le plus souvent à défendre. Et le ballon voyage aux abords de la surface « bianca è rossa ». En contre, Courtet, Krasso et El Idrissy se créent une belle occasion de tuer le match mais le score ne bouge pas. Toujours aussi crispant. Le public l’a compris et soutient son équipe jusqu’au bout. Au bout d’un interminable temps additionnel, M. Dechepy libère les deux équipes. L’ACA est en Ligue 1. La folle soirée de liesse peut débuter.C’est incontestablement le pénalty obtenu à la demi-heure de jeu par les Ajacciens. À l’origine de l’action, Gaëtan Courtet qui s’arrache, prend le ballon dans les pieds de Costa et file au but. Le défenseur l’écarte du bras. Le pénalty est transformé par Nouri. C’est le seul but du match mais il fait office de passeport pour la Ligue 1.