Jean-Charles Orsucci : "Pour la France et la Corse, il est indispensable d’avoir aux responsabilités Emmanuel Macron et pas Marine Le Pen"

Pourtant, c’est bien Marine Le Pen qui est arrivée en tête sur l'île à l’issue du premier tour. La tendance peut-elle s'inverser dimanche 24 avril, lors du second tour ? « J’observe que ceux qui ont remporté l’élection en juin dernier sont quasiment tous dans une posture qui consiste à dire soit 'on ne va pas voter', soit 'on vote blanc' ou 'on s’abstient', je trouve cela fortement regrettable. J’ai peur que cela puisse peser dans le résultat et j’ai peur que la Corse soit à rebours de ce qu’il se passe au niveau national comme en 1981 ou 1988, et cette fois je trouve que c’est beaucoup plus grave parce que c’est de l’extrême-droite dont on parle. »



Le soutien d’Emmanuel Macron remet donc la stratégie des nationalistes en question. « Du côté de la majorité territoriale et des oppositions nationalistes, quand on se revendique des Lumières, de Pasquale Paoli, il faut voter contre l’extrême-droite et pour Emmanuel Macron. », estime t-il. Pour le maire de Bonifacio, « à force de jouer avec le feu, le risque fasciste est aux portes de notre démocratie ». Jean-Charles Orsucci appelle donc à une remise en question collective. « Si les gens votent pour les extrêmes, c’est parce que les élus n’arrivent plus à régler les problèmes de leur quotidien. Il est grand temps de se remettre en cause, à commencer par moi, et à un moment donné, il va falloir collectivement revenir à plus de raison. »