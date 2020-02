Futsal : Les petits Furianinchi vainqueurs du tournoi de Cagnes-sur-Mer

Le club du président Thomas Vecchioli a même ramené de la Côte d’Azur le trophée du meilleur gardien, Marc Bernardini et du meilleur joueur, Ilyes El Mahi.

Sous le coaching de Jean-Etienne Landini, 7 jeunes du club avaient fait le déplacement: Marc Bernardini, Ilyes El Mahi, Fabio Lubrano, Andria Valery, Pierre-Marie Innocenti, Amine Couissi et Enzo Bertile. En match de poule, les Corses remportaient 3 victoires sur Monaco (2-0), St Sylvestre (1-0) et Toulon (3-2) et obtenaient deux matchs nuls face à Draguignan (1-1) et le club organisateur Cagnes (0-0). En terminant premiers de leur poule, les jeunes Furianais se qualifiaient pour les 1/2 finales élites. Face à Mougins et aprés un résultat nul, 0 -0, les protégés de JE Landini se qualifiaient aux tirs au but 2 à 1 grâce notamment à deux arrêts de leur gardien Marc Bernardini et deux buts d’Andria Valery et Pierre-Marie Innocenti. En finale, les jeunes pousses corses retrouvaient l’équipe locale de Cagnes sur Mer qu’ils battaient 2 buts à 1, deux réalisations d’Amine Couissi.