Football : Le SCB et le FC Bastia-Borgo passent le cap de la DNCG !

C’est donc en toute sérénité que les dirigeants vont pouvoir poursuivre la préparation de cette saison qui devrait débuter fin août ou au plus tard début septembre. Après la signature du défenseur Dumè Guidi (GFCA, Furiani-Agliani, SCB), le club devrait engager ces jours prochains un attaquant, priorité N° 2 du coach Mathieu Chabert.





Le staff s’étoffe aussi avec l’arrivée d’un entraineur diplômé et d’expérience : Olivier Sbaiz qui aura en charge l’équipe réserve (R1) dont les dirigeants souhaitent qu’elle accède au plus tôt en N3. Agé de 46 ans, Olivier Sbaiz était depuis 2015 l’entraîneur de l’AS Casinca, pensionnaire de R1. Auparavant il avait aussi coaché l’AS Furiani-Agliani en DH et le FC Borgo qu’il avait fait accéder de DH à N3. Entre 2008 et 2010, il avait eu en charge les U17 et U19 du SCB.





La DNCG a également accepté en l’état le budget du FC Bastia-Borgo qui évoluera lui aussi et pour la deuxième saison consécutive en National 1.