Championnat du Monde des rallyes : Pilouis Loubet à la relance en Sardaigne

À mi-chemin dans ce championnat du Monde 2023, cette manche sur la terre sarde s’annonce de très haut niveau dans la mesure où le tableau sera complet en WRC1, pour un total de 74 équipages engagés.

Un rallye plus long que la précédente édition avec 21 spéciales pour un total de 334 km de tronçons chronométrés soit 27 de plus qu’en 2022. Une version 2023 qui comporte en son sein un monument à tous les sens du terme avec la spéciale de Monte Lerno et ses 49,9 kilomètres qu’il faudra courir à deux reprises vendredi,



Demain matin les 74 équipages commenceront le rallye dans le Shakedown Loiri – Porto San Nicolao (2,89 km) avant d’entrer dans le vif du sujet, en deuxième partie d'après-midi, dans l’ES1 Olbia – Cabu Abbas (3,2 km). La journée de vendredi sera composée de six spéciales dont le double passage dans Monte Lerno, pour un total de 148 km de chronos.



Samedi la deuxième étape comprendra huit spéciales (163 km de chronos), avant le baisser de rideau dimanche bien plus court avec quatre ES.



Une chose est certaine à mi-parcours du Championnat du monde Pilouis Loubet va vivre un moment important de sa saison.