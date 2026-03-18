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A màghjina - L’ultimu lume di u Liamone


le Mercredi 18 Mars 2026 à 07:30

À la tombée du jour, les dernières lueurs embrasent le ciel du Liamone. L’arbre, découpé dans la pénombre, veille sur une mer apaisée tandis que la nuit s’installe lentement.
Si, comme Viviane Delfini, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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