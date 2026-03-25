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A màghjina - Carbini : u ritornu di u veranu è di a Via Lattea


le Mercredi 25 Mars 2026 à 07:25

L'église San Ghjuvan Battista di Carbini sous la Voie lactée. Cette photographie a été réalisée un peu avant l'aube. "Au fil des semaines, la Voie lactée sortira du relief montagneux de plus en plus tôt" nous écrit Patrick Nicolaï, auteur de cette belle image?
Si vous aussi, avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.








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