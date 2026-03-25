A màghjina - Carbini : u ritornu di u veranu è di a Via Lattea
L'église San Ghjuvan Battista di Carbini sous la Voie lactée. Cette photographie a été réalisée un peu avant l'aube. "Au fil des semaines, la Voie lactée sortira du relief montagneux de plus en plus tôt" nous écrit Patrick Nicolaï, auteur de cette belle image?
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