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A màghjina : A torra d’Omigna, bellezza salvatica di a costa


le Dimanche 15 Mars 2026 à 07:15

Près de Cargèse, la tour d’Omigna se dresse sur une pointe rocheuse entourée d’une mer limpide et du maquis. Construite au XVIᵉ siècle par la République de Gênes, elle offre aujourd’hui l’un des panoramas les plus remarquables de la côte ouest de la Corse
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