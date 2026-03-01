CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Catherine Koenig, restauratrice du patrimoine religieux 25/03/2026 Football Grand Sud - La SVARR remporte le derby, l'ASPV assure 22/03/2026 Tox - Jules-François Durastanti l’emporte au second tour 22/03/2026 Municipales. Jean-Claude Donzella l'emporte largement à Cargèse 22/03/2026

A màghjina - A bella loghja di Casevecchie


le Lundi 23 Mars 2026 à 07:12

Sous une loghja -voûte de pierre - un escalier étroit serpente au cœur du hameau de Casevecchie, à Ville-di-Pietrabugnu. Ce passage typique illustre l’architecture ancienne du village, entre ruelles resserrées et murs de schiste, témoins d’un patrimoine encore préservé.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos