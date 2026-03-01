A màghjina - A bella loghja di Casevecchie
Sous une loghja -voûte de pierre - un escalier étroit serpente au cœur du hameau de Casevecchie, à Ville-di-Pietrabugnu. Ce passage typique illustre l’architecture ancienne du village, entre ruelles resserrées et murs de schiste, témoins d’un patrimoine encore préservé.
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