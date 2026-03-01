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A màghjina - À a calata di u sole, Montecristu si scopre


le Vendredi 20 Mars 2026 à 07:30

Prise vers 17 heures depuis Ville-di-Pietrabugno, cette vue de l’île de Montecristo, posée à 61 km de Bastia, s’offre dans une lumière rare. À cette heure suspendue, l’horizon se précise et révèle des détails que l’on devine à peine d’ordinaire. Entre le bleu profond de la mer et celui, plus doux, du ciel, la frontière s’efface presque, comme si l’île flottait, immobile, entre deux mondes.
Si, comme Marijo Costa, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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