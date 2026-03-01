A màghjina - À a calata di u sole, Montecristu si scopre
Prise vers 17 heures depuis Ville-di-Pietrabugno, cette vue de l’île de Montecristo, posée à 61 km de Bastia, s’offre dans une lumière rare. À cette heure suspendue, l’horizon se précise et révèle des détails que l’on devine à peine d’ordinaire. Entre le bleu profond de la mer et celui, plus doux, du ciel, la frontière s’efface presque, comme si l’île flottait, immobile, entre deux mondes.
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