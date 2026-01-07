À Ajaccio, Napoléon reprend vie grâce à la réalité virtuelle

Après avoir attiré de nombreux visiteurs lors de sa première édition, l'expérience de réalité virtuelle « Napoléon : l'Épopée immersive » est de retour à Ajaccio. Installée à la bibliothèque patrimoniale Fesch jusqu'au 18 octobre, cette plongée de 28 minutes dans l'histoire du Premier Empire propose aux visiteurs de suivre Napoléon Bonaparte à travers les moments marquants de sa vie, des champs de bataille aux grands projets qui ont façonné la France. Un retour qui n'a rien d'anodin dans la cité impériale, ville natale de l'Empereur.
Pour la municipalité, le succès rencontré l'an dernier a largement motivé cette nouvelle édition. « Cette expérience immersive a connu un vif succès auprès des touristes, mais aussi auprès des Corses. Cela nous montre qu'il existe aujourd'hui un réel intérêt pour le patrimoine ajaccien », souligne Marie-France Colonna d'Istria, adjointe à la culture.
L'élue voit également dans cette initiative un moyen de transmettre l'histoire aux plus jeunes à travers des outils modernes. « Cette expérience s'inscrit pleinement dans notre politique culturelle. Elle permet une transmission historique et culturelle de manière ludique, pédagogique et moderne. Mettre en lumière le lien avec Napoléon, l'enfant d'Ajaccio qui a marqué l'Histoire, cela paraît tout naturel », ajoute-t-elle.
Faire découvrir la culture française au plus grand nombre
Conçue par le studio Sandora, l'expérience a été élaborée avec le concours d'un comité scientifique réunissant notamment la Fondation Napoléon, le Musée de la Légion d'honneur ainsi que plusieurs historiens spécialistes de la période napoléonienne.
Pour la municipalité, le succès rencontré l'an dernier a largement motivé cette nouvelle édition. « Cette expérience immersive a connu un vif succès auprès des touristes, mais aussi auprès des Corses. Cela nous montre qu'il existe aujourd'hui un réel intérêt pour le patrimoine ajaccien », souligne Marie-France Colonna d'Istria, adjointe à la culture.
L'élue voit également dans cette initiative un moyen de transmettre l'histoire aux plus jeunes à travers des outils modernes. « Cette expérience s'inscrit pleinement dans notre politique culturelle. Elle permet une transmission historique et culturelle de manière ludique, pédagogique et moderne. Mettre en lumière le lien avec Napoléon, l'enfant d'Ajaccio qui a marqué l'Histoire, cela paraît tout naturel », ajoute-t-elle.
Faire découvrir la culture française au plus grand nombre
Conçue par le studio Sandora, l'expérience a été élaborée avec le concours d'un comité scientifique réunissant notamment la Fondation Napoléon, le Musée de la Légion d'honneur ainsi que plusieurs historiens spécialistes de la période napoléonienne.
« Notre objectif premier est de rendre la culture accessible au plus grand nombre », explique Sirine Ceccaldi, responsable du site ajaccien pour Sandora. « L'expérience est proposée dans plusieurs villes françaises, européennes et même à l'international. Le but est de faire découvrir la culture française grâce aux nouvelles technologies. » L'année dernière, près d'un visiteur sur deux était corse. « Beaucoup de personnes n'avaient pas eu l'occasion de la découvrir et souhaitaient la faire. C'est aussi pour cela que nous avons choisi de revenir », précise-t-elle.
Parmi les visiteurs présents en avant-première, figurent des élèves de troisième de la classe de défense du collège Laetitia-Bonaparte. Casque sur la tête, ils ont découvert une autre façon d'aborder l’histoire. « C'est notre professeur qui nous a proposé cette sortie. On n'a pas souvent l'occasion de tester ce genre de technologie, surtout que ce n'est pas toujours accessible », raconte Serena. « C'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il est lié à la Corse et on voulait en apprendre davantage. »
À l'issue de l'expérience, la jeune collégienne se dit impressionnée. « C'était surprenant. Napoléon nous parle directement de son histoire puis on se retrouve transportés dans une bataille. Il nous montre sa statue à Paris, le Louvre... C'est vraiment une très bonne expérience. »
Même enthousiasme chez Chiara, attirée autant par le sujet que par la technologie. « La réalité virtuelle m'intriguait. Je trouvais intéressant de voir comment cela fonctionnait. Et puis c'est une période de l'Histoire qui m'intéresse beaucoup. »
Pour Lily-Rose, quant à elle, l'immersion permet surtout de mieux comprendre le parcours de l’Empereur : « On découvre vraiment sa vie. On nous parle de ses victoires mais aussi de ses défaites. On vit la bataille d'Austerlitz, on voit sa maison ... C'est très surprenant et vraiment bien réalisé. »
Parmi les visiteurs présents en avant-première, figurent des élèves de troisième de la classe de défense du collège Laetitia-Bonaparte. Casque sur la tête, ils ont découvert une autre façon d'aborder l’histoire. « C'est notre professeur qui nous a proposé cette sortie. On n'a pas souvent l'occasion de tester ce genre de technologie, surtout que ce n'est pas toujours accessible », raconte Serena. « C'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il est lié à la Corse et on voulait en apprendre davantage. »
À l'issue de l'expérience, la jeune collégienne se dit impressionnée. « C'était surprenant. Napoléon nous parle directement de son histoire puis on se retrouve transportés dans une bataille. Il nous montre sa statue à Paris, le Louvre... C'est vraiment une très bonne expérience. »
Même enthousiasme chez Chiara, attirée autant par le sujet que par la technologie. « La réalité virtuelle m'intriguait. Je trouvais intéressant de voir comment cela fonctionnait. Et puis c'est une période de l'Histoire qui m'intéresse beaucoup. »
Pour Lily-Rose, quant à elle, l'immersion permet surtout de mieux comprendre le parcours de l’Empereur : « On découvre vraiment sa vie. On nous parle de ses victoires mais aussi de ses défaites. On vit la bataille d'Austerlitz, on voit sa maison ... C'est très surprenant et vraiment bien réalisé. »
Un outil pédagogique salué par les enseignants
Accompagnant ses élèves, Gaëtan Dufour, professeur d'histoire-géographie au collège Laetitia-Bonaparte, reconnaît avoir lui-même été bluffé par la qualité de l’immersion. « Franchement, c'est impressionnant. On a l'impression d'être à l'intérieur d'une bataille. Pour un professeur, c'est presque un rêve », confie-t-il.
Au-delà de l'aspect spectaculaire, l'enseignant souligne la rigueur historique du projet. « D'un point de vue historique, c'est conforme. Les élèves peuvent se plonger dans une dimension qu'il est difficile de transmettre autrement. On ne peut pas comprendre Napoléon sans mesurer la grandeur de son œuvre. En une vingtaine de minutes, ils découvrent Paris, les grands monuments qui émergent, mais aussi ce qu'il reste aujourd'hui de l'épopée napoléonienne. C'est assez époustouflant. »
Avec déjà plus de 150 000 visiteurs à travers la France et le monde, l'expérience immersive poursuit son développement tout en conservant un ancrage particulier à Ajaccio. Dans la ville où est né Napoléon Bonaparte, l'alliance entre patrimoine et nouvelles technologies semble avoir trouvé son public.
Accompagnant ses élèves, Gaëtan Dufour, professeur d'histoire-géographie au collège Laetitia-Bonaparte, reconnaît avoir lui-même été bluffé par la qualité de l’immersion. « Franchement, c'est impressionnant. On a l'impression d'être à l'intérieur d'une bataille. Pour un professeur, c'est presque un rêve », confie-t-il.
Au-delà de l'aspect spectaculaire, l'enseignant souligne la rigueur historique du projet. « D'un point de vue historique, c'est conforme. Les élèves peuvent se plonger dans une dimension qu'il est difficile de transmettre autrement. On ne peut pas comprendre Napoléon sans mesurer la grandeur de son œuvre. En une vingtaine de minutes, ils découvrent Paris, les grands monuments qui émergent, mais aussi ce qu'il reste aujourd'hui de l'épopée napoléonienne. C'est assez époustouflant. »
Avec déjà plus de 150 000 visiteurs à travers la France et le monde, l'expérience immersive poursuit son développement tout en conservant un ancrage particulier à Ajaccio. Dans la ville où est né Napoléon Bonaparte, l'alliance entre patrimoine et nouvelles technologies semble avoir trouvé son public.
* Du 17 juin au 18 octobre 2026 inclus. Accessible à partir de 8 ans. Il faut mesurer 1m10 minimum pour participer à l'expérience. Plein tarif : 21€, Tarif réduit (-26ans) : 18€, Pack famille : 68€.
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