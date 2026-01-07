CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Christelle Picarella, facteur France services 01/07/2026 Jeux clandestins : une quadruple condamnation à Bastia 24/06/2026 Bastia - Quatre ans de prison pour 500 textos sexuels à une fillette de 9 ans 24/06/2026 Urban Sketchers Bastia : des croqueurs urbains qui dessinent leur île de trait en trait 24/06/2026

À Ajaccio, Napoléon reprend vie grâce à la réalité virtuelle


Jeanne Soury le Mercredi 24 Juin 2026 à 19:07

L'expérience immersive consacrée à l'Empereur fait son retour à la bibliothèque Fesch après le succès rencontré l'an dernier. Entre transmission du patrimoine, innovation technologique et découverte pédagogique, l'aventure séduit aussi bien les touristes que les Corses.



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)
Après avoir attiré de nombreux visiteurs lors de sa première édition, l'expérience de réalité virtuelle « Napoléon : l'Épopée immersive » est de retour à Ajaccio. Installée à la bibliothèque patrimoniale Fesch jusqu'au 18 octobre, cette plongée de 28 minutes dans l'histoire du Premier Empire propose aux visiteurs de suivre Napoléon Bonaparte à travers les moments marquants de sa vie, des champs de bataille aux grands projets qui ont façonné la France. Un retour qui n'a rien d'anodin dans la cité impériale, ville natale de l'Empereur.

Pour la municipalité, le succès rencontré l'an dernier a largement motivé cette nouvelle édition. « Cette expérience immersive a connu un vif succès auprès des touristes, mais aussi auprès des Corses. Cela nous montre qu'il existe aujourd'hui un réel intérêt pour le patrimoine ajaccien », souligne Marie-France Colonna d'Istria, adjointe à la culture.

L'élue voit également dans cette initiative un moyen de transmettre l'histoire aux plus jeunes à travers des outils modernes. « Cette expérience s'inscrit pleinement dans notre politique culturelle. Elle permet une transmission historique et culturelle de manière ludique, pédagogique et moderne. Mettre en lumière le lien avec Napoléon, l'enfant d'Ajaccio qui a marqué l'Histoire, cela paraît tout naturel », ajoute-t-elle.

Faire découvrir la culture française au plus grand nombre

Conçue par le studio Sandora, l'expérience a été élaborée avec le concours d'un comité scientifique réunissant notamment la Fondation Napoléon, le Musée de la Légion d'honneur ainsi que plusieurs historiens spécialistes de la période napoléonienne.

À Ajaccio, Napoléon reprend vie grâce à la réalité virtuelle
« Notre objectif premier est de rendre la culture accessible au plus grand nombre », explique Sirine Ceccaldi, responsable du site ajaccien pour Sandora. « L'expérience est proposée dans plusieurs villes françaises, européennes et même à l'international. Le but est de faire découvrir la culture française grâce aux nouvelles technologies. » L'année dernière, près d'un visiteur sur deux était corse. « Beaucoup de personnes n'avaient pas eu l'occasion de la découvrir et souhaitaient la faire. C'est aussi pour cela que nous avons choisi de revenir », précise-t-elle.

Parmi les visiteurs présents en avant-première, figurent des élèves de troisième de la classe de défense du collège Laetitia-Bonaparte. Casque sur la tête, ils ont découvert une autre façon d'aborder l’histoire. « C'est notre professeur qui nous a proposé cette sortie. On n'a pas souvent l'occasion de tester ce genre de technologie, surtout que ce n'est pas toujours accessible », raconte Serena. « C'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il est lié à la Corse et on voulait en apprendre davantage. »

À l'issue de l'expérience, la jeune collégienne se dit impressionnée. « C'était surprenant. Napoléon nous parle directement de son histoire puis on se retrouve transportés dans une bataille. Il nous montre sa statue à Paris, le Louvre... C'est vraiment une très bonne expérience. »

Même enthousiasme chez Chiara, attirée autant par le sujet que par la technologie. « La réalité virtuelle m'intriguait. Je trouvais intéressant de voir comment cela fonctionnait. Et puis c'est une période de l'Histoire qui m'intéresse beaucoup. »

Pour Lily-Rose, quant à elle, l'immersion permet surtout de mieux comprendre le parcours de l’Empereur : « On découvre vraiment sa vie. On nous parle de ses victoires mais aussi de ses défaites. On vit la bataille d'Austerlitz, on voit sa maison ... C'est très surprenant et vraiment bien réalisé. »

À Ajaccio, Napoléon reprend vie grâce à la réalité virtuelle
Un outil pédagogique salué par les enseignants

Accompagnant ses élèves, Gaëtan Dufour, professeur d'histoire-géographie au collège Laetitia-Bonaparte, reconnaît avoir lui-même été bluffé par la qualité de l’immersion. « Franchement, c'est impressionnant. On a l'impression d'être à l'intérieur d'une bataille. Pour un professeur, c'est presque un rêve », confie-t-il.

Au-delà de l'aspect spectaculaire, l'enseignant souligne la rigueur historique du projet. « D'un point de vue historique, c'est conforme. Les élèves peuvent se plonger dans une dimension qu'il est difficile de transmettre autrement. On ne peut pas comprendre Napoléon sans mesurer la grandeur de son œuvre. En une vingtaine de minutes, ils découvrent Paris, les grands monuments qui émergent, mais aussi ce qu'il reste aujourd'hui de l'épopée napoléonienne. C'est assez époustouflant. »

Avec déjà plus de 150 000 visiteurs à travers la France et le monde, l'expérience immersive poursuit son développement tout en conservant un ancrage particulier à Ajaccio. Dans la ville où est né Napoléon Bonaparte, l'alliance entre patrimoine et nouvelles technologies semble avoir trouvé son public.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos