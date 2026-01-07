À Ajaccio, Napoléon reprend vie grâce à la réalité virtuelle

« Notre objectif premier est de rendre la culture accessible au plus grand nombre », explique Sirine Ceccaldi, responsable du site ajaccien pour Sandora. « L'expérience est proposée dans plusieurs villes françaises, européennes et même à l'international. Le but est de faire découvrir la culture française grâce aux nouvelles technologies. » L'année dernière, près d'un visiteur sur deux était corse. « Beaucoup de personnes n'avaient pas eu l'occasion de la découvrir et souhaitaient la faire. C'est aussi pour cela que nous avons choisi de revenir », précise-t-elle.



Parmi les visiteurs présents en avant-première, figurent des élèves de troisième de la classe de défense du collège Laetitia-Bonaparte. Casque sur la tête, ils ont découvert une autre façon d'aborder l’histoire. « C'est notre professeur qui nous a proposé cette sortie. On n'a pas souvent l'occasion de tester ce genre de technologie, surtout que ce n'est pas toujours accessible », raconte Serena. « C'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il est lié à la Corse et on voulait en apprendre davantage. »



À l'issue de l'expérience, la jeune collégienne se dit impressionnée. « C'était surprenant. Napoléon nous parle directement de son histoire puis on se retrouve transportés dans une bataille. Il nous montre sa statue à Paris, le Louvre... C'est vraiment une très bonne expérience. »



Même enthousiasme chez Chiara, attirée autant par le sujet que par la technologie. « La réalité virtuelle m'intriguait. Je trouvais intéressant de voir comment cela fonctionnait. Et puis c'est une période de l'Histoire qui m'intéresse beaucoup. »



Pour Lily-Rose, quant à elle, l'immersion permet surtout de mieux comprendre le parcours de l’Empereur : « On découvre vraiment sa vie. On nous parle de ses victoires mais aussi de ses défaites. On vit la bataille d'Austerlitz, on voit sa maison ... C'est très surprenant et vraiment bien réalisé. »