4e tour de la Coupe de France Football : la hiérarchie respectée

Philippe Jammes le Dimanche 25 Septembre 2022 à 18:10

Le quatrième tour de la coupe de France s'est disputé en deux temps. Samedi le Gallia Lucciana est allé s'imposer à Corte et Furiani-Agliani en a fait de même à Pieve-di-Lota.

Ce dimanche la compétition s'est poursuivie à Monticello, Casinca, dans le Nebbiu qui a triomphé de Ghisonaccia aux tirs au but, Bastia et Afa où la logique a été respectée.