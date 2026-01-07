Le Corsican Circuit 2026 s'ouvre cette semaine entre Purtichju et Quenza

Pour sa onzième édition, l'Open International Marina Viva réunit plusieurs centaines de joueurs venus de toute l'Europe à l'Hôtel Club Marina Viva de Purtichju, avec le soutien de la Collectivité de Corse. Le favori annoncé est le grand maître ukrainien Sergey Fedorchuk, classé à 2593 points Elo, habitué des grands opens européens. Il sera notamment accompagné du grand maître polonais Zbigniew Pakleza (2499), du maître international français Loïc Travadon (2508) et de la Néerlandaise Eline Roebers (2392), multiple championne d'Europe chez les jeunes. Éloi Relange, président de la Fédération Française des Échecs, sera également présent sur l'échiquier.
La Corse sera représentée par deux de ses meilleurs joueurs : le champion de Corse 2026 Matteo Ratier-Fontana (2216) et le vice-champion Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci (2160). Trois tournois sont proposés, open principal, intermédiaire et jeunes, pour une dotation totale de huit mille euros.
Maurizzi contre Fressinet, à l'aveugle
Le temps fort de la semaine est programmé le jeudi 2 juillet à dix heures. Le grand maître corse Marc'Andria Maurizzi, champion du monde junior 2023, affrontera Laurent Fressinet dans un match à l'aveugle. Les deux joueurs s'exécuteront sans voir l'échiquier, uniquement par la mémoire et la visualisation mentale. Fressinet, ancien secondant de Magnus Carlsen lors de plusieurs championnats du monde, compte parmi les plus grands joueurs français de l'histoire récente. Les parties seront commentées en direct pour le public.
Quenza, vingt mille euros de prix et des stars mondiales
Après la mer, direction la montagne. Les 4 et 5 juillet, Quenza accueille la quinzième édition de son Open International de Blitz, doté d'une enveloppe exceptionnelle de vingt mille euros, dont plus de neuf mille en lots en nature, grâce au soutien de 6e Sens Immobilier et de la municipalité. Le plateau est taillé pour l'occasion : Maxime Lagarde (2583), multiple champion de France, Laurent Fressinet (2565), Marc'Andria Maurizzi (2540) et l'ancienne championne du monde Alexandra Kosteniuk figurent parmi les têtes d'affiche.
La veille du tournoi, le samedi 4 juillet à dix-sept heures, Alexandra Kosteniuk et Pavel Tregubov proposeront une simultanée gratuite sur la place du village, ouverte à tous.
Toutes les informations et inscriptions sur www.corsicancircuit.com
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