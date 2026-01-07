Le Corsican Circuit 2026 s'ouvre cette semaine entre Purtichju et Quenza

Pour sa onzième édition, l'Open International Marina Viva réunit plusieurs centaines de joueurs venus de toute l'Europe à l'Hôtel Club Marina Viva de Purtichju, avec le soutien de la Collectivité de Corse. Le favori annoncé est le grand maître ukrainien Sergey Fedorchuk, classé à 2593 points Elo, habitué des grands opens européens. Il sera notamment accompagné du grand maître polonais Zbigniew Pakleza (2499), du maître international français Loïc Travadon (2508) et de la Néerlandaise Eline Roebers (2392), multiple championne d'Europe chez les jeunes. Éloi Relange, président de la Fédération Française des Échecs, sera également présent sur l'échiquier.

La Corse sera représentée par deux de ses meilleurs joueurs : le champion de Corse 2026 Matteo Ratier-Fontana (2216) et le vice-champion Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci (2160). Trois tournois sont proposés, open principal, intermédiaire et jeunes, pour une dotation totale de huit mille euros.

