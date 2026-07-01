"Première" de Ligue 3 à Furiani le 7 août : le SC Bastia à huis clos face au au Puy-en-Velay

Christophe Giudicelli le Mercredi 1 Juillet 2026 à 15:16

La Fédération française de football a publié ce mercredi 1er juillet le calendrier de la saison 2026-2027 de Ligue 3. Les Bastiais débuteront à domicile, mais à huis clos, le vendredi 7 août à 20h45 face au Puy-en-Velay.