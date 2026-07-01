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"Première" de Ligue 3 à Furiani le 7 août : le SC Bastia à huis clos face au au Puy-en-Velay


Christophe Giudicelli le Mercredi 1 Juillet 2026 à 15:16

La Fédération française de football a publié ce mercredi 1er juillet le calendrier de la saison 2026-2027 de Ligue 3. Les Bastiais débuteront à domicile, mais à huis clos, le vendredi 7 août à 20h45 face au Puy-en-Velay.



Ligue 3 : le Sporting Club de Bastia connaît son calendrier pour la saison 2026-2027
Ligue 3 : le Sporting Club de Bastia connaît son calendrier pour la saison 2026-2027
Le Sporting Club de Bastia connaît désormais son calendrier pour la saison 2026-2027 de Ligue 3. Dix-huit clubs disputeront 34 journées de championnat, avec un premier match pour les bastiais à domicile le 7 août face au Puy-en-Velay. La saison s'achèvera le 21 mai 2027, tandis que les barrages d'accession à la Ligue 2 se dérouleront du 1er au 6 juin.


Cette première rencontre de Ligue 3 se jouera toutefois à huis clos. Le stade Armand-Cesari a écopé de deux matchs de suspension à la suite des incidents survenus lors de la dernière journée de Ligue 2 face au Mans. Les supporters feront leur retour à Furiani au début du mois de septembre, à l'occasion de la réception d'Amiens. Reste à savoir quel impact cette situation aura sur le début de saison des Bastiais.

Le début de championnat verra les Turchini recevoir successivement Le Puy-en-Velay, Versailles et Amiens, entrecoupé de deux déplacements à Aubagne puis à Caen.

Phase aller
  • J1 – 7 août : SC Bastia – Le Puy-en-Velay FC
  • J2 – 14 août : SC Aubagne Air Bel – SC Bastia
  • J3 – 20 août : SC Bastia – FC Versailles
  • J4 – 29 août : SM Caen – SC Bastia
  • J5 – 5 septembre : SC Bastia – Amiens SC
  • J6 – 12 septembre : FC Bourg-en-Bresse Péronnas – SC Bastia
  • J7 – 19 septembre : SC Bastia – AS Cannes
  • J8 – 26 septembre : Paris 13 Atletico – SC Bastia
  • J9 – 3 octobre : SC Bastia – US Orléans
  • J10 – 17 octobre : US Concarneau – SC Bastia
  • J11 – 31 octobre : SC Bastia – QRM
  • J12 – 7 novembre : FC Rouen 1899 – SC Bastia
  • J13 – 21 novembre : SC Bastia – FC Villefranche Beaujolais
  • J14 – 5 décembre : FC Fleury 91 – SC Bastia
  • J15 – 12 décembre : SC Bastia – Valenciennes FC
  • J16 – 16 janvier : Vendée FC La Roche/Yon – SC Bastia
  • J17 – 23 janvier : US Thionville Lusitanos – SC Bastia
Phase retour
  • J18 – 30 janvier : SC Bastia – SC Aubagne Air Bel
  • J19 – 6 février : FC Versailles – SC Bastia
  • J20 – 13 février : SC Bastia – SM Caen
  • J21 – 20 février : Amiens SC – SC Bastia
  • J22 – 27 février : SC Bastia – FC Bourg-en-Bresse Péronnas
  • J23 – 6 mars : AS Cannes – SC Bastia
  • J24 – 13 mars : SC Bastia – Paris 13 Atletico
  • J25 – 20 mars : US Orléans – SC Bastia
  • J26 – 27 mars : SC Bastia – US Concarneau
  • J27 – 3 avril : QRM – SC Bastia
  • J28 – 10 avril : SC Bastia – FC Rouen 1899
  • J29 – 17 avril : FC Villefranche Beaujolais – SC Bastia
  • J30 – 24 avril : SC Bastia – FC Fleury 91
  • J31 – 1er mai : Valenciennes FC – SC Bastia
  • J32 – 8 mai : SC Bastia – Vendée FC La Roche/Yon
  • J33 – 14 mai : SC Bastia – US Thionville Lusitanos
  • J34 – 21 mai : Le Puy-en-Velay FC – SC Bastia
 
 




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