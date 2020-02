lE CPIE Centre Corse organise une session de formation générale au BAFA

Le CPIE Centre Corse – A Rinascita propose une session de formation générale au BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) du samedi 18 avril au samedi 25 avril 2020 à Corte. A partir de 17 ans. Possibilité d’effectuer cette session en externat ou en internat. Plus d’infos et inscriptions auprès du Centre Social au 04.95.61.03.43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr Brochure et fiche d’inscription téléchargeables sur le site www.cpie-centrecorse.fr