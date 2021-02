Yves Dareau est le nouveau secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse

Yves Dareau, sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni a été nommé Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, par décret du Président de la République en date du 27 janvier 2021.

Âgé de 57 ans, Yves Dareau, avait pris ses fonctions en Guyane, le 16 avril 2018 en qualité de Sous-Préfet de Saint-Laurent-du-Maroni après avoir été nommé, le 29 août 2016, Sous-Préfet, chargé de mission auprès du préfet de l’Isère. Inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Manche, d'Ille-et-Vilaine puis des Côtes-d'Armor de 1995 à 2006, il a ensuite occupé successivement les fonctions d’adjoint au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Oise et des Côtes d’Armor avant d’être nommé, en 2010, Chef du service de la protection du consommateur et de la régulation économique à la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d'Armor.

Il a ensuite rejoint en 2011, la Direction de cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon en qualité de directeur-adjoint avant d’occuper les fonctions de directeur départemental de la Cohésion sociale et de la protection des populations de Corse du Sud entre 2014 et 2016. Il prendra ses fonctions le 15 février 2021. Il succède à ce poste à M. Frédéric Lavigne, appelé à occuper de nouvelles fonctions au sein du Centre Interministériel de Crise du Ministère de l’Intérieur.