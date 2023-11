« Un animal » de Kevin Lameta en compétition à Brest

La 38e édition du festival européen du film court de Brest se déroule du 8 au 12 novembre. Dans la compétition française, on retrouve Un animal du réalisateur ajaccien Kevin Lameta. Il aura fort à faire face aux dix autres courts métrages qui l’accompagnent, notamment face à Boucan, formidable deuxième film de Salomé da Souza, produit par Alta Rocca films. La jeune réalisatrice qui présentait son projet de long métrage, à l’occasion du dernier festival CinéMed de Montpellier, vient de remporter le prix Casell’arte. Elle va ainsi pouvoir bénéficier de trois semaines de résidences d'écriture à Venaco.



Animalité

Le film de Kevin Lameta a lui été récompensé à Arte Mare où il a obtenu le prix du jury et le prix Hors les murs. Un animal raconte l’histoire de Jean-Baptiste qui accompagne régulièrement son père à la chasse dans le haut Taravo. Pour l’heure, l’adolescent est rabatteur et préfère voir les animaux vivants que morts. Seulement, pour son anniversaire, son père lui offre un fusil de chasse afin de lui signifier qu’il est maintenant temps pour lui de tuer son premier sanglier. Ce court métrage de 26 minutes, produit par Nouvelle Donne, rassemble à l’écran Louis Memmi, François-Joseph Culioli et Jean-Emmanuel Pagni.