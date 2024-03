Table ronde de Femu a Corsica le 9 lars à Bunieaziu

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation sur la problématique de l’Autonomie, Femu a Corsica continue sa série de tables rondes / débats thématiques, baptisées « I Cuntrasti di l’Autunumia ».



Cette seconde table ronde aura pour thème « Quels rapports transfrontaliers dans une Corse autonome ? », un enjeu majeur pour les années à venir et qui appelle à la concertation la plus large, associant élus, professionnels du secteur et acteurs de la société civile.



Cette table ronde qui aura lieu le samedi 9 mars à 15h à l’Espaces Saint Jacques à Bunifaziu sera l’occasion de faire un tour d’horizon de cette problématique stratégique pour l’avenir de la Corse et son inscription dans le bassin méditerranéen.