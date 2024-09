Stages de polyphonies à A Porta et Corbara

Des stages de polyphonies sacrées et profanes auront lieu à A Porta d'Ampugnani et au couvent de Corbara, avec un accent particulier sur A Messa paisana di A Porta pour perpétuer la transmission de Lolo Grimaldi. Un autre stage sera animé à Lama les 15 et 16 février 2025, missionné par le Centre d'Art Polyphonique. L'inscription est déjà ouverte et la participation est gratuite