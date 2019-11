Sortie patrimoine pour les personnes âgées de Calvi

Le Centre communal d'action sociale de Calvi organise une sortie patrimoine le 13 novembre avec au programme le visite du Centre de Conservation Préventive et de Restauration des Objets Mobiliers de Corse, situé au Fort Charlet de Calvi.

Organisée à l’initiative de la Ville de Calvi, et d’Hélène Astolfi, Adjointe au Maire en charge du Social, des Personnes Âgées et des Solidarités, une sortie Patrimoine, ouverte à tout public, est prévue au Centre de Conservation Préventive et de Restauration des Objets Mobiliers de Corse, situé au Fort Charlet, mercredi 13 novembre à 15h. Afin d’optimiser la visite (durée : 1h), une réservation est impérative avant le 12 novembre. Contact : Centre social Cardellu => 04 95 34 47 59.

(Jean-Paul-Lottier)