Réouverture des lieux de culture : la LDH et le PCF s’associent à l’appel au rassemblement

La ligue des droits de l'Homme de Corse et le Parti Communiste Français de Corse s'associent aux appels à rassemblements à Ajaccio et Bastia prévus ce mardi 15 décembre, en solidarité avec les personnes qui vivent de la culture et des arts pour demander la réouverture des lieux où ils les font vivre.

Il y a urgence sociale pour ces personnes comme pour d'autres professionnels précipités dans la précarité par la crise sanitaire. Il y a urgence pour notre vie commune.

Ces espaces, associatifs ou institutionnels, musées, théâtres, cinémas, salles de spectacle sont autant de lieux de rencontres et d'éducation populaire, indispensables à notre vie en commun et auxquels la pandémie ne saurait raisonnablement nous soustraire. Comme tous les autres droits, la culture est notre pain quotidien.

Pour dire notre solidarité avec tous les actrices et acteurs de la culture, notre responsabilité citoyenne face aux risques de la contagion et demander la réouverture des lieux de culture, la LDH et le PCF seront présents mardi 15 décembre à BASTIA à 12 h devant le centre culturel Una Volta et à AJACCIO à 15h devant la préfecture.