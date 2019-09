Les programmes programme du San Be Culture Club et du Lazaret Culture Clu

Projet de programme des prochaines « Scontri » de San Benedetto, sous réserve

de modifications :

Vendredi 20 septembre 2019, 19h : Dominique Maestrati : « Sofia Jancu, une

femme de l’ombre, la compagne de Gabriel Péri, héros de la résistance », film.

Jeudi 3 octobre, à 19h en partenariat avec le Culture Club du Lazaret, et au

lazaret Ollandini-Musée Marc Petit, rencontre avec Sylvie Rocard :

« Michel Rocard, un amoureux de la Corse ». Entrée gratuite.

Vendredi 11 octobre 2019, 19h : Olivier Bianconi : « Les sociétés secrètes en Corse

aux XVIII ème et XIX ème siècles ».

Vendredi 8 novembre 2019, 19h Frédéric- Joseph Bianchi : L’Association



Corse-Israël ? Que fait-elle ?

Vendredi 6 décembre 2019 : Olena Berezovska-Picciocchi : "Mazzeri corses et

Molfary des Carpates. La polyphonie d'une Europe mystérieuse".

Vendredi 10 janvier 2020 : René Santoni : « Le bagne des enfants de Saint-

Antoine à Castelluccio au XIX ème siècle ».

Les colonies agricoles,

« maisons de correction à la campagne ».

Vendredi 7 février 2020 : Gilles Siouffi : « le féminin et le masculin dans la langue »

ou, « L’écriture inclusive en question ».

Par ailleurs, l’association participera :

- à un voyage ( en car) à la Foire du Niolu le 8 septembre.

- à l’ouverture d’une bibliothèque de prêt dans ses locaux.

- au téléthon 2019 avec l’allumage du four de Cardiglione, la fabrication

et la vente de pains et de biscuits les 7 et 8 décembre.

La participation au dîner (qui n'est pas obligatoire) est de 15 €. Il est obligatoire de réserver son repas en téléphonant à Nicole, au 06 80 84 26 70

