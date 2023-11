Les ateliers Varans : projection de documentaires

Ce dimanche 5 novembre, si l’horaire est original, la programmation ne l’est pas moins. À 9h30, au cinéma Le Régent de Bastia, sont présentés les dix films documentaires réalisés dans le cadre des Ateliers Varan 2023.

Au programme de cette matinée : « Hyptoniques » de Marie-Ange Filippi, « Entre deux pinces » de Asma Mesli El Marhoune, « L’homme cage » d’Ines Gil, « Coup de fusil à Canaglia » de Wesley Hebert, « La séance » de Serge Payet, « Un second souffle » de Juliette Vincent-Seignet, « Confrères » de Marie Lozano Falcone, « Le banc violet » de Mario Piriottu, « La castagne » de Beatrice Pradal, et « My friend Lisa is back » de Mattea Riu. Durée de la projection : 3h30.

Pour rappel, les Ateliers Varans est un dispositif de formation au cinéma documentaire basée sur l'enseignement par la pratique et l'échange entre élèves. Une des formations se déroule, en Corse, à Bastia depuis deux ans. À l'occasion de la cession de septembre, les stagiaires ont accueillis les lycéens de la classe cinéma du Lycée Giocante de Casabianca afin d'assister à l'intervention d'Houcine Haddouche, ingénieur du son (photo).