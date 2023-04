Le Nuits Med et la Corse de retour au festival de Cannes

Les Nuits MED (Corsican short film festival) et la Corse reviennent à l’occasion de la plus grande manifestation de cinéma au monde (76e édition) à Cannes.







Pendant cinq jours, du 20 au 24 mai, Les Nuits MED, débuteront l’itinérance de sa 16ème édition entre deux cocktails au Bénitier les 20 et 22 mai à Cannes pour les annonces officielles des lauréats des deux résidences d’écritures mais aussi des rencontres sur son stand (numéro 14.01) à partir du 21 mai à l’intérieur du Palais des Festivals, au Marché du film coté court-métrage suivi de deux projections programmées dont l’une sera proposée par la COOPMED* pour la première fois.











En partenariat avec la Collectivité de Corse, France Télévisions, l’Institut Français de Tunisie, Cinéfeel prod et ses partenaires, cinq rendez-vous sont proposés :







« Corsica #3 » , projection Marché de courts métrages tournés en Corse – le 22 mai à 11h30 au Palais des Festivals,

, projection Marché de courts métrages tournés en Corse – le 22 mai à 11h30 au Palais des Festivals, « Coopmed #1 » , la première projection Marché de courts métrages méditerranéens – le 23 mai à 14h15 au Palais des Festivals,

, la première projection Marché de courts métrages méditerranéens – le 23 mai à 14h15 au Palais des Festivals, La rencontre « COOPMED » – le 24 mai de 9h30 à 10h30, en Palais Stage niveau -1 du Palais,

– le 24 mai de 9h30 à 10h30, en Palais Stage niveau -1 du Palais, 2 Cocktails (sur invitation) le 20 et 22 mai au Bénitier dès 18h pour l’annonce de la sélection officielle des lauréats qui participeront aux deux résidences d’écriture à venir : « Med in Scénario avec France Télévisions » et « Courts entre deux rives » avec France 3 Corse ViaStella, la Collectivité de Corse, l’Institut Français de Tunisie, Allindi, Cinéfeel prod et l’Agora.





La Méditerranée a donc rendez-vous au cœur de cet événement cannois sous l’impulsion de KVA Diffusion, organisateur du festival itinérant Les Nuits Méditerranéennes du court-métrage, générateur de Talents où la Corse brille au-delà de ses frontières en matière de création dans cet espace méditerranéen.»











*Coopmed est une coopération à but non lucratif gérée par l’association Diffusion KVA en Corse et visant à promouvoir et diffuser des œuvres audiovisuelles produites en Méditerranée. Ce projet de coopération permet de relier les festivals de film et ateliers des différents bords de la mer Méditerranée et de découvrir et valoriser les talents locaux. Associant déjà des festivals d’Italie, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, d’Espagne et de France, CoopMed a pour objectif de soutenir et d’accompagner la création grâce à un réseau étendu, tout en améliorant les pratiques culturelles par le biais d’actions centrées autour de l’éducation à l’image, l’écriture scénaristique et la composition pour l’image.