Le Collectif Santé du Niolu soutient les infirmières libéraux

Le COLLECTIF SANTE DU NIOLU soutient les infirmières dans leurs revendications concernant " le Bilan de Soins Infirmiers " ( BSI) mis en place au premier janvier, qui menace la prise en charge des personnes âgées dépendantes : celles qui en ont le plus besoin .

Le nouveau système de tarification s'organise à partir, notamment, d'un questionnaire en ligne qui défini les besoins en soins du patient en fonction de son profil.

Sont particulièrement concernées les personnes dépendantes de plus de 90 ans mais ce seuil passera à 85 ans l'année prochaine et à 75 ans d'ici 2022 .

Cette mesure est en totale contradiction avec les objectifs annoncés par ailleurs par le ministère de la santé de maintenir les personnes âgées à domicile .

C'est aussi en contradiction totale avec la volonté affichée de revitaliser nos villages .