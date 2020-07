La librairie Le Verbe du soleil à Porto-Vecchio,recoit Corsica Lirica

Tel un lien entre nos origines respectives, Katerina a traduit en corse le dernier chant, composé initialement en russe. Nous avons aujourd’hui le privilège de vous rencontrer ici, afin de partager le fruit de cette passion née en Corse

KATERINA KOVANJI

Du palais du Kremlin de Moscou à la Philharmonie de Saint-Petersbourg jusqu’aux théâtres italiens et allemands, en tant que soliste ou lors d’interprétations de rôles principaux d’opéras - tels que « Le Barbier de Séville » ou « La Cenerentola » - Katerina Kovanji se produit sur les grandes scènes emblématiques.

Mezzo soprano originaire de Saint-Pétersbourg - mariée à un corse - elle retrouve dans l’île les valeurs qui lui sont chères : amour de la terre, importance de la langue et défense d’une identité culturelle.

Avec « CORSICA LIRICA », celle qui a été qualifiée par la presse insulaire « d’ambassadrice culturelle », met son don vocal au service de ce répertoire. Katerina Kovanji nous offre ainsi ses interprétations de chants corses en version lyrique.



ALEKSANDRE BOGACHEV

Est né à Togliatti, petite ville sur Volga.

Soliste de l’Orchestre Jazz-Symphonique à St-Petersbourg (de À.Badhen). Comme accompagnateur, il joue avec des artistes renommés russes ainsi que internationaux, comme Alessandro Safina. Grand Prix de Concours de Kabalevsky.

Il est professeur de l’Institut de Théâtre et collabore avec les théâtres Aleksandrinsky, Lensovet, Mironov comme accompagnateur musical lors de spectacles.

Il est diplômé d’Institut de la Culture comme pianiste et compositeur.

Imaginé comme un recueil d’airs emblématiques de la Corse, le choix a été motivé par la sensibilité de l’interprète, par ses rencontres.D’abord il y a eu la découverte de l’île lors de vacances estivales, première étape vers un lien qui deviendra familial. Ensuite se sont ouvertes les portes des églises à l’occasion de concerts : un nouveau lien se crée d’abord avec le public, d’autres artistes et enfin auprès d’institutions culturelles insulaires. Enfin, invitée par Serge Vacca à l’occasion de la projection du documentaire retraçant le parcours de la chanson « A Solenzara », Katerina interprètera pour la première fois la berceuse : « O Ciucciarella ». Des échanges avec auteurs, compositeurs ou interprètes naitra le projet de cetalbum. Alors que le monde « s’auto-isole », les enregistrements débutent.