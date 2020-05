LDH Corsica et la mort de Guy Bedos : hommage à un ami

"Guy Bedos nous a quittés. Guy aimait l'humanité et il lui parlait en toute liberté. C'est pour elle qu'il montait sur scène. C'est avec elle qu'il dialoguait, riait, se querellait, s'amusait, s'attristait et partageait sa vie d'artiste. C'est pour elle qu'il s'engageait contre la bêtise raciste et les injustices faites aux hommes. Guy était un humaniste de grand talent. Nous sommes profondément tristes et en même temps pleins de son sourire.”

Pour la ligue des droits de l'homme

André Paccou