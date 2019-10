Deux expos au Centre sociale des Salines du 1er au 08 octobre

L’action pour Le droit des femmes abordé à travers l’aquarelle par Madleyn Lovichi, engagée avec le CIDFF continue avec la mobilisation de le centre social des Salines du 01 au 08 octobre 2019 et le beau travail des élèves de l’atelier d’arts plastiques de Madame Barnouin de l’EREA. L’exposition tourne avec succès dans les établissements scolaires de Corse du Sud , et la Mission Citoyenneté de la Ville d’Ajaccio en partenariat avec le CIDFF, est encouragée à poursuivre la dynamique amorcée par les professeurs et élèves volontaires en proposant un concours dont la finalité sera de produire des œuvres aquarelles inspirées par le droit des femmes et la lutte contre la violence.

L’exposition du CIDFF se compose actuellement de 9 aquarelles grandes formats réalisées par Madleyn Lovichi et 9 aquarelles dont 7 petits formats réalisées par les élèves de Madame Barnouin.