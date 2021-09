Cuttoli-Corticchiato : des atelier gratuits d’activités physiques adaptées aux seniors

Vous avez plus de 60 ans ? Il n’y a pas d’âge pour démarrer une activité physique ou s’y remettre, alors pourquoi pas vous ! Pratiquer une activité physique régulière est la clé pour rester en bonne santé le plus longtemps possible.Tous les jeudis de 17h30 à 18h30, à compter du 9 septembre, retrouvez César, éducateur sportif, au village de Cuttoli Corticchiato. Vous pratiquerez dans un cadre sécurisé et convivial, en salle ou en plein air au gré des saisons, diverses activités qui solliciteront vos capacités physiques (équilibre, renforcement musculaire, souplesse…) et cognitives (mémoire, raisonnement, attention…).Si vous souhaitez “bouger” en bonne compagnie et dans la bonne humeur, inscrivez-vous au 06 15 49 32 30 . Participation gratuite. Pass sanitaire obligatoire.