Cozzano : Un nouveau centre de loisirs ouvre ses portes du 8 juillet au 30 aout

La mairie de Cozzano vous informe qu’un Accueil de Loisirs (centre aéré) pour les 6/11 ans ouvrira le 8 juillet. De nombreuses activités et sorties seront prévues. Cette structure sera ouverte pendant les vacances scolaires, dans les locaux du groupes scolaires (locaux climatisés).



Il s’agira d’un lieu d’épanouissement et de socialisation, un espace adapté aux plus petits comme aux plus grands, un endroit où l’on respecte les rythmes et les besoins des enfants.



Le but est de proposer un panel d’activités le plus large possible, de mettre en place des activités innovantes et de favoriser la découverte.







Inscription à la journée. Dans la limite des places disponibles!