Canari : élection municipale partielle le 10 mars

Suite au décès de M. Jean-Michel Simonetti (maire de Canari), et le conseil municipal de la commune de Canari ayant perdu plus du tiers de ses membres, il est nécessaire de procéder à l’élection partielle complémentaires de 4 conseillers municipaux.

Les électeurs et électrices français inscrits sur la liste électorale de la commune de Canari, ainsi que les ressortissants européens inscrits sur la liste électorale complémentaire municipale sont convoqués à cet effet : Dimanche 10 mars 2024

En cas de ballottage, le deuxième tour de scrutin se déroulera le dimanche 17 mars

2024.

Les candidatures seront reçues à la préfecture de Haute-Corse – Bureau des élections situé résidence Forum du Fango – Bat B – 1 avenue Jean ZUCCARELLI – 20200 BASTIA, impérativement aux dates suivantes :• pour le premier tour de scrutin, du lundi 19 février 2024 au mercredi 21 février 2024 de : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le jeudi 22 février 2024 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

• pour le second tour de scrutin, le cas échéant, du lundi 11 mars 2024 au mardi 12 mars de : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Dans la mesure du possible il est demandé aux candidats d’annoncer leur venue afin de faciliter leurs démarches en prenant rendez-vous soit par courrier électronique

(pref-elections@haute-corse.gouv.fr) soit par téléphone au 04 95 34 50 75.