Campà Corsu : son engagement pour Bastia

Le communiqué

À l'aube de cette année 2021 si particulière, Campà Corsu souhaite éclairer la voie sur son engagement public à venir.

Après les récentes déclarations de la coalition au pouvoir depuis 2015 Femu A Corsica, Corsica Libera, Pè a Corsica, PNC, qui s'offusque du blocage de l'État français qui entrave toutes leurs actions, et après leur appel à la mobilisation générale, Campà Corsu se dit favorable à un rapprochement de toutes les forces du mouvement national pour peu que cela ne soit pas juste un slogan politique en vue des élections territoriales à venir.

Campà Corsu demande à l'ensemble du mouvement national de ne pas jouer la stratégie d'être les vassaux du monarque français, de ne briguer aucune élection étrangère telle que les législatives ou sénatoriales..., de lâcher tous les postes avec fauteuils en rond de cuir, d'arrêter de penser aux intérêts personnels et de se mettre enfin au service de son peuple qui est devenu minoritaire sur sa propre terre.

La colonisation de peuplement menée par l'État français qui fait rentrer chaque année plus de 7.000 personnes sur notre terre, avec à la clé des emplois précaires pour tous, sont faites pour diluer le peuple Corse et l'affaiblir afin de le mettre au pas.

La politique toujours aussi répressive de l'État français envers nos prisonniers politiques ne peut plus être acceptée. La France donne des leçons de droits de l'homme au monde entier, mais ne l'applique pas à elle même, aujourd'hui nous sommes l'un des seul état qui reste colonisé dans le monde moderne. Campà Corsu demande la mise en place d'un scrutin d'autodétermination à l'horizon 2025, avec ou sans l'accord de l'État français. Le combat national doit se faire sur plusieurs points:



I sughjetti di scambiu maiò sò :

- Pudè nutriscesi

- Pudè allugiassi

- Pudè accurassi

Noi simu pronti, è voi ?

Succissori di Paoli, eredi di a Nazione Corsa, simu oghje più chè mai impegnati indè a lotta di liberazione di u

nostru populu.

Un solu avvene, Indipendenza !