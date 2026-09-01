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Les brèves

Borgo - 3ᵉ salon du modélisme et du modèle réduit  26/09/2026

Borgo - 3ᵉ salon du modélisme et du modèle réduit
Ces Samedi 26 et dimanche 27 septembre les passionnés de maquettes, de modélisme et d’univers miniatures ont rendez-vous à la Salle Polyvalente de Borgo pour la 3ᵉ édition du Salon du Modélisme et du Modèle Réduit.
Cet évènement organisé par l’association Ynys Création se déroulera de 9 h à 18 h à la salle polyvalente de Borgo. Sur place durant ces deux jours, 34 stands cette année, 70 exposants sur 118 mètres linéaires. Au programme : expositions de modèles réduits statiques et radiocommandés, dioramas, figurines, collections, réseaux ferroviaires et nombreuses réalisations de passionnés qui viendront partager leur savoir-faire. Des véhicules miniatures aux avions, en passant par les bateaux et les univers de science-fiction, le salon propose une belle immersion fascinante dans le monde de la miniature.
Les visiteurs pourront également profiter d’une bourse d’échanges, d’animations tout au long du week-end, ainsi que d’une buvette et d’un espace de petite restauration sur place. Présence aussi des bénévoles du Téléthon, dont Ynys Créations est partenaire.
Entrée gratuite
Horaires :
  • Samedi 26 septembre : 9h00 – 19h00
  • Dimanche 27 septembre : 9h00 – 18h00
Un événement convivial ouvert à tous, petits et grands, curieux comme passionnés.
 

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