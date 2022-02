Basti : pendant la fermeture du tunnel, les impôts restent ouverts

Le communiqué



Comme l’ensemble des autres services et entreprises situées à Bastia et dans sa périphérie, les

services des finances publiques bastiais seront impactés par la fermeture du tunnel. En effet,

plus de la moitié des agents des finances publiques bastiais habite au sud du tunnel et la

majorité d’entre eux l’emprunte quotidiennement pour les trajets allant de leur domicile à leur

bureau.



Bien entendu, les agents des finances publiques bénéficieront des nombreuses mesures mises

en place par la Ville de Bastia, la Communauté d’agglomération et les chemins de fer de la

Corse pour faciliter les transports pendant cette période difficile. Par ailleurs, des mesures

spécifiques pour les agents des finances publiques sont mises en place. Elles consistent

principalement à la mise en place d’un dispositif exceptionnel de télétravail, à l’élargissement des

horaires d’ouverture des bureaux et à la promotion du covoiturage.

Les services des finances publiques situés à Recipello (rue de horizons bleus) resteront ouverts

au public. Cependant, les conditions d’accueil physique, que ce soit pour les impôts ou les

amendes seront « dégradées » si les agents des finances publiques ont des difficultés à

rejoindre leur bureau.



C’est pourquoi la Direction départementale des finances publiques invite les contribuables à

limiter le plus possible leurs déplacements dans les services des impôts et à privilégier,

pour obtenir des réponses à leurs questions ou les aider dans leurs démarches, les moyens

suivants : En ligne sur le site

impots.gouv.fr