Ajaccio et Coronavirus : La MAIF ferme ses bureau

En raison de la propagation du coronavirus COVID-19 et pour garantir la sécurité de ses collaborateurs et de ses sociétaires, MAIF a décidé d'appliquer un principe de précaution en fermant temporairement son agence d'Ajaccio, ce 9 mars au matin."Nos services restent accessibles par téléphone au 09 72 72 15 15, ainsi que sur notre site internet www.maif.fr et sur notre application mobile. Nos équipes mettent tout en œuvre pour assurer un accompagnement optimal."