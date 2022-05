Ajaccio : Lucile Gelabert-Caitucoli dédicace ses livres à la Marge

Lucile Gelabert-Caitucoli dédicace ses livres à la librairie La Marge d'Ajaccio ce samedi 7 mai de 11 à 13 heures

« Zéro déchet? Je m'y mets! » et « il était une foi(e) les transaminases & gamma GT» publiés aux éditions Alpen.

Le premier appelle à la sobriété pour tendre vers un mode de vie écoresponsable, le second

livre appelle lui aussi à la sobriété, pour le bien-être du foie en particulier et de l'organisme en général.