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Les brèves

​Communauté d’Agglomération de Bastia : semaine Européenne de la Mobilité  09/09/2026

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité qui se tiendra du 16 au 22 septembre, la
Communauté d’Agglomération de Bastia, engagée pour favoriser des pratiques de mobilité plus douces et
plus durables, organise, comme chaque année, ses « Balades Bastiaises », en partenariat avec
l’Association « Adrien Lippini, Un vélo – Une vie ».
Samedi 19 septembre, des balades à vélo à assistance électrique d’environ 1h30 seront organisées au
cœur de Bastia de 9h à 16h.
Départs : Place St Nicolas (devant la statue de Napoléon) à 9h, 11h, 14h et 16h.

Informations et inscriptions : transports@agglo-bastia.corsica - 06 58 29 18 49

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