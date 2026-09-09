​Communauté d’Agglomération de Bastia : semaine Européenne de la Mobilité

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité qui se tiendra du 16 au 22 septembre, la

Communauté d’Agglomération de Bastia, engagée pour favoriser des pratiques de mobilité plus douces et

plus durables, organise, comme chaque année, ses « Balades Bastiaises », en partenariat avec

l’Association « Adrien Lippini, Un vélo – Une vie ».

Samedi 19 septembre, des balades à vélo à assistance électrique d’environ 1h30 seront organisées au

cœur de Bastia de 9h à 16h.

Départs : Place St Nicolas (devant la statue de Napoléon) à 9h, 11h, 14h et 16h.



Informations et inscriptions : transports@agglo-bastia.corsica - 06 58 29 18 49