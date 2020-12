La Mutuelle de la Corse exonère les entreprises des cotisations du mois de décembre

Lors des deux confinements, la complémentaire santé insulaire La Mutuelle de la Corse, a connu des excédents liés à la baisse drastique des consultations médicales . De ce fait, l'entreprise mutualiste, qui n'a pas d'actionnaires à rémunérer, a décidé, exceptionnellement, de ne pas faire payer les entreprises au mois de décembre. Ce geste représente 1,5 millions d'euros qui ne seront pas prélevés par la mutuelle ce mois-ci aux 3 000 entreprises concernées. C'est aussi un petit cadeau de Noël en avance pour les 40 000 employés couverts par l'organisme.Par ailleurs, la mutuelle de la Corse offrira 10% de réductions pour les adhérents non salariés d'une entreprise."On aurait aimé faire plus mais avec la nouvelle taxe Covid imposée par le gouvernement, c'est tout ce qu'on pouvait offrir", explique Bernard Ottaviani, directeur de la Mutuelle de la Corse. "Si les prestations médicales sont toujours en baisse et que nos finances nous le permette nous pourront essayer de renouveler ce geste", rajoute-t-il.Les entreprises corses ont été averties par courrier de cette action. Celles qui le souhaiteront pourront reverser les parts de leurs cotisions à des associations insulaires de leur choix comme Inseme ou encore la fondation de l’Université de Corse qui a pour vocation d'aider les étudiants en précarité. Les entreprises pourront par ce geste, bénéficier d'un avantage fiscal. Un fond sera également créé à la CCI de Corse pour faire en sorte que l'argent récupéré soit converti en bons d'achat à gagner et à utiliser dans les commerces de proximité, entreprises qui ont tant souffert de la Covid-19.