eCorsicaWatt, la météo de l’électricité qui continue à réduire la consommation

Donner une prévision sur l’état du système électrique en Corse aujourd’hui et pour les trois prochains jours. C’est l’objectif d’eCorsicaWatt, signal lancé par EDF Corse ce mardi, sur le modèle de son grand frère Ecowatt, qui a permis de suivre et modérer la tension sur le réseau électrique national au cours de l’hiver. « Le but est de sensibiliser toutes les personnes qui seront en Corse cet été sur la météo de l’électricité à 3 jours avec l’objectif d’inviter ensuite les gens à avoir des écogestes pour contribuer à diminuer la consommation d’énergie au moment où on pourrait avoir des périodes de tension », indique Vincent de Rul, le directeur régional d’EDF en Corse, à l'occasion d'une conférence de presse à Ajaccio sur le site d'Aspretto.



Si la saison se présente plutôt bien sûr le plan électrique avec une « année plutôt favorable », notamment en ce qui concerne le taux de remplissage des retenues d’eau et une consommation « inférieure à ce que l’on rencontre d’habitude » sur les six premiers mois de l’année, les perspectives pour les prochaines semaines restent toutefois teintées d’incertitude sur certains points. EDF pointe ainsi la croissance de la pointe estivale importante sur les deux dernières années, la tendance chaude en cours ou encore une certaine part d’inconnue liée aux nouveaux usages, notamment avec le développement des véhicules électriques qui pourraient soumettre le réseau électrique insulaire à rude épreuve. C’est là qu’eCorsicaWatt pourrait montrer tout son intérêt si le public en fait bonne utilisation.