Yvan Colonna est décédé, annonce sa famille via son avocat

La rédaction avec AFP le Lundi 21 Mars 2022 à 21:47

Entre la vie et la mort depuis plus de trois semaines après son agression à la prison d'Arles, Yvan Colonna est décédé ce lundi 21, a annoncé sa famille à l'AFP, via son avocat Patrice Spinosi.



"La famille d'Yvan Colonna confirme son décès ce soir à l'hôpital de Marseille. Elle demande que son deuil soit respecté et ne fera aucun commentaire", a précisé Me Spinosi à l'AFP, par texto, confirmant ainsi une information également obtenue par l'AFP de source policière et donnée initialement par le quotidien Le Parisien.



Plus d'infos à venir