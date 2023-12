Violent incendie à Brando : 100 hectares détruits, les flammes progressent

Les pompiers, appelés sur 13 feux de végétation, sont également intervenus au lieu-dit I Palazzi à Venzolasca vers 14 h 30 où un incendie a progressé dans la plaine de Querciolo. 4 hectares de gros maquis ont été parcourus par les flammes. Une maison inhabitée a été également touchée par le feu; 12 engins de lutte et 50 hommes ont dû être mobilisés par les secours pour maîtriser les flammes;

La RT 10 a dû être coupée pendant un moment .

De nombreuses interventions de défense de points sensibles ont été aussi engagées.



À Prunelli di Casacconi ce sont 3 hectares qui ont été détruits un quart d'heure plus tard; près de 25 pompiers et 6 engins de lutte ont été engagés sur place par le SIS de Haute-Corse.