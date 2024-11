Vents violents en Corse : 2100 foyers encore privés d’électricité ce jeudi

En ce jeudi 21 novembre, les efforts des équipes de EDF Corse se poursuivent pour rétablir l’électricité sur l’île après les violentes rafales qui ont balayé la Corse la veille. Selon le dernier bilan de 11h30, 2100 foyers sont encore privés de courant, dont 1300 en raison d’incidents sur le réseau principal.



Les techniciens d’intervention sont à pied d’œuvre pour diagnostiquer et réparer les pannes, assure le gestionnaire : « Nos équipes sont pleinement mobilisées pour un rétablissement au plus vite. Plusieurs dépannages sont encore en cours dans les secteurs les plus touchés. ».



Dans la journée, une accalmie relative avec des vents d’ouest modérés devrait faciliter le travail des agents. Mais cette trêve ne sera que de courte durée : une nouvelle alerte aux vents violents débutera à 21 heures, et les prévisions pour la nuit de jeudi à vendredi annoncent des conditions météo particulièrement sévères.



Des rafales jusqu’à 180 km/h attendues

Les rafales de Libeccio, qui ont déjà atteint des records mercredi, se renforceront à nouveau cette nuit. Les vents devraient souffler entre 100 et 130 km/h sur une grande partie de l’île, avec des pointes de 160 à 180 km/h dans des zones particulièrement exposées comme le Cap Corse. Les vents devraient commencer à faiblir dès la mi-journée de vendredi, offrant un répit attendu après plusieurs jours de tempêtes successives. Le prochain point sur les coupures électriques sera communiqué à 13h.



Consignes de sécurité

En cas de fil électrique tombé au sol, il est impératif de ne pas intervenir et de signaler immédiatement l’incident au numéro de dépannage unique : 09 72 67 50 20.