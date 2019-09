Ventiseri, Morsigia, Taglio-Isolaccio : Trois blessés sur la route

Le premier est survenu vers 10h40 à Taglio-Isolaccio.

Une moto et une voiture sont impliqués dans cet accident qui a eu lieu sur la route territoriale 10.

Un homme de 67 ans, victime de blessures au bras gauche, a été transporté au centre hospitalier de Bastia par les pompiers de Cervioni.



Second accident à 12h25 à Morsiglia, dans le Cap Corse, entre une moto et une voiture également.

Une femme de 47 ans, touchée à la jambe gauche et présentant des plaies importantes, a été évacuée sur l'hôpital de Falconaja.



La série de la journée a eu également pour cadre Ventiseri où un automobiliste de 65 a dû être désincarcéré de sa voiture, qui se trouvait sur le toit après avoir versé dans un fossé plusieurs mètres en contrebas

Le conducteur qui, selon les secours, ne présentait que des blessures superficielles a, néanmoins, été évacué par l'hélicoptère de la Sécurité civile vers l'hôpital de Bastia.