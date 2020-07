Venaco: Réunion de travail du collectif Maffia no, a vita iè et LDH Corse

Une vingtaine de responsables des deux associations seront présents pour analyser la situation actuelle et envisager des actions communes dans le respect des diversités. «Ce rendez-vous est, à notre sens, important, car il souligne que l’heure est à la mobilisation de tous les citoyens pour exiger que la transparence, la démocratie, le respect des règles l’emportent sur le cynisme ambiant et la dérive mafieuse de la société insulaire» souligne le collectif dans son communiqué.

Le collectif qui recense aujourd’hui plusieurs milliers d’adhérents appelle la société civile et les élus à clairement rejeter la mafia. Une de ses premières actions a été de demander à l'État d'exercer ses pouvoirs régaliens en matière de police et de justice pour stopper le phénomène.

Un phénomène qui pourrait prendre encore plus d’ampleur en cette période de crise sanitaire et surtout de crise économique qui va en découler. «Les groupes mafieux tenteront, inéluctablement, de prendre le contrôle des secteurs les plus profitables de l’économie» prévient le collectif.

Des réunions de travail ont déjà eu lieu avec les différentes autorités pour les sensibiliser sur cette problématique. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice ont été alertés, de même que les préfets et élus de tous bords. Le collectif souhaite associer le plus grand nombre de citoyens à la réflexion, aux propositions et à l’action. Rendez-vous donc ce samedi à la mairie de Venaco à partir de 15h