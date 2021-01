Vaccination contre le Covid-19 en Corse : tout ce qu'il faut savoir pour être vacciné

Julia Sereni le Vendredi 15 Janvier 2021 à 16:58

Alors que la première phase de vaccination a démarré le 6 janvier sur l’île, la campagne se poursuit et s’ouvrira dès le lundi 18 janvier à l’ensemble des personnes de plus de 75 ans et aux personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19. Qui peut se faire vacciner, où et quand ? Corse Net Infos fait le point.