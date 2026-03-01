"Va chier" : Mars bleu, un mois dédié au dépistage du cancer colorectal

Il consiste en un test gratuit et simple à réaliser et trop souvent ignoré.

Mars bleu est un mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal, qui détecté le plus tôt possible, peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Ce cancer peut être prévenu en retirant simplement d’éventuelles petites lésions appelées polypes avant qu'elles ne deviennent cancer .

Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier en France.





Il se peut que le slogan choisi « Va chier » vous choque et c'est justement le but du jeu : vous faire réagir. Le dépistage sauve des vies, un simple contrôle fait soi-même à domicile, peut y suffire. Il est pris en charge à 100% par l'Assurance maladie. Nous éviterons alors les 17 000 décès par an.

Ensemble mobilisons-nous pour vaincre le cancer colorectal, ce fléau. Un simple test de dépistage suffit pour le combattre. La Ligue contre le cancer de Haute-Corse œuvre dans cette perspective.