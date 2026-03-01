CorseNetInfos
"Va chier" : Mars bleu, un mois dédié au dépistage du cancer colorectal


La rédaction le Lundi 9 Mars 2026 à 17:54

Vous avez entre 50 et 70 ans : le dépistage du cancer colorectal vous concerne. La Ligue contre le cancer de Haute-Corse appelle à la mobilisation pour vaincre le fléau



"Va chier" : Mars bleu, un mois dédié au dépistage du cancer colorectal
Il consiste en un test gratuit et simple à réaliser et trop souvent ignoré.
Mars bleu est un mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal, qui détecté le plus tôt possible, peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Ce cancer peut être prévenu en retirant simplement d’éventuelles petites lésions appelées polypes avant qu&#39;elles ne deviennent cancer .
Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier en France.


Il se peut que le slogan choisi « Va chier » vous choque et c'est justement le but du jeu : vous faire réagir. Le dépistage sauve des vies, un simple contrôle fait soi-même à domicile, peut y suffire. Il est pris en charge à 100% par l'Assurance maladie. Nous éviterons alors les 17 000 décès par an.
Ensemble mobilisons-nous pour vaincre le cancer colorectal, ce fléau. Un simple test de dépistage suffit pour le combattre. La Ligue contre le cancer de Haute-Corse œuvre dans cette perspective.




