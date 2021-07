VIDEO - La chanteuse Joyce Jonhatan improvise un concert "Au son des guitares" à Bastia

Le début de soirée avait pourtant mal commencé pour le bar dansant "Au son des guitares", à Bastia. Ce mercredi 28 juillet, un arrêté préfectoral avait interdit à cause des restrictions sanitaires, le showcase de Kendji Girac prévu depuis plusieurs semaines . L’établissement s’était alors préparé à rembourser sa clientèle mais, finalement, certains ont souhaité rester et profiter d’une soirée en présence du groupecomposé de Michè Dominici à la batterie, Francè Zito au chant et Gambarelli Gregory au Piano.Aux alentours de 23 heures, alors que l’ambiance battait son plein, le chanteur de The Monkey fait appel à une cliente qu’il a reconnu dans le publique. En catimini, elle se fraie un chemin jusqu'à la scène. Il s’agit en fait de la chanteuse française internationale Joyce Jonathan qui a accepté de prendre le micro et de se joindre au groupe. Le célèbre pianiste Martial Paoli, monte lui aussi sur la scène et prend le clavier. Le couple se met alors à jouer le célèbre titre de la chanteuse "Ça ira" accompagné du groupe. S'en suivent des reprises de tubes et notamment celui de Céline Dion "J'irai où tu iras".Le public n’a certes pas pu voir Kendji Girac, mais il a eu une merveilleuse surprise. Tout est bien qui fini bien !La vidéo signée Océane Baldocchi.